Татарстанцы выбрали название нового телеканала на юго-востоке республики

Новый телеканал, вещание которого распространится на юго-восток Татарстана, будет называться ЮВТ-24. Местные жители выбрали название нового телеканала, сообщает «АТВ-24».

«Альметьевск ТВ» разместил опрос на своих страницах в соцсетях, к которому подключились местные жители. Было предложено несколько названий: «Регион-Татарстан», «Холмы ТВ», «Тат-Юг ТВ», «Нефтянка ТВ», «ЮВТ-24». В комментариях у татарстанцев была возможность предложить свои варианты: «Салават купере»; «ЮВ-ТВ»; «Нефтяник ТВ»; «ЮВТ 16 или 116».

Большинство проголосовало за название «ЮВТ-24».

Напомним, новый телеканал запускает «Татмедиа». Проект будет продолжением телеканала «Татарстан 24». В ближайшее время будет объявлен кастинг ведущих и журналистов.