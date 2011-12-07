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В Альметьевске объявили кастинг ведущих для нового телеканала «ЮВТ-24»

Первый кастинг, проходящий в онлайн-формате, продлится до 26 января.

В Альметьевске объявили кастинг ведущих для нового телеканала «ЮВТ-24». Об этом сообщаем местное телевидение.

Известно, что создающийся АО «Татмедиа» телеканал объединит Альметьевск, Лениногорск, Бугульму, Азнакаево, Бавлы и Заинск. Первый кастинг ведущих новостей и прогноза погоды, проходящий в онлайн-формате, продлится до 26 января. Очный этап кастинга для финалистов состоится 27 января.

Принять участие в нем может любой желающий. Для этого надо записать видео и выложить его в Инстаграм с хештегами #кастингЮВТ24 и #погодаЮВТ24. 

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