В Альметьевске объявили кастинг ведущих для нового телеканала «ЮВТ-24». Об этом сообщаем местное телевидение.

Известно, что создающийся АО «Татмедиа» телеканал объединит Альметьевск, Лениногорск, Бугульму, Азнакаево, Бавлы и Заинск. Первый кастинг ведущих новостей и прогноза погоды, проходящий в онлайн-формате, продлится до 26 января. Очный этап кастинга для финалистов состоится 27 января.

Принять участие в нем может любой желающий. Для этого надо записать видео и выложить его в Инстаграм с хештегами #кастингЮВТ24 и #погодаЮВТ24.