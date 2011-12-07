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В Казани открыли интерактивную выставку, посвященную Минтимеру Шаймиеву

В 26 залах Павильона №1 представлены уникальные фото - и видео – материалы о жизни, общественно-политической деятельности Минтимера Шаймиева в должности Президента, его роль в развитии Республики и успехи в международном сотрудничестве.

В Казани в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» приучено открытие интерактивной выставки «Лица Республики. Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев».

В 26 залах Павильона № 1 представлены уникальные фото — и видео — материалы о жизни, общественно-политической деятельности Минтимера Шаймиева в должности Президента, его роль в развитии Республики и успехи в международном сотрудничестве.

— Все политические решения, которые принимал Минтимер Шаймиев, принимались во благо и интересах родной республики. Минтимер Шарипович никогда не боялся трудностей, открытого разговора с народом. Рядом с ним и мы все учились гражданского мужеству, терпению, оптимизму, умению отвечать на вызовы времени, решительности, последовательности действий в кризисных ситуациях. Минтимер Шарипович неоднократно говорил нам, что со слабыми нервами во власть идти нельзя. Мы восхищались и восхищаемся его мудростью, дипломатическим талантом и дальновидностью. У него было и есть самое ценное для политика — доверие и поддержка населения, авторитет уважение коллег и оппонентов, независимо от их национальности, вероисповедания, возраста, профессии, идейных убеждений. — подчеркнул во время церемонии открытия выставки Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

На выставке можно увидеть рабочий стол Первого Президента Татарстана, рукописные документы, например, автобиографию Минтимер Шаймиева, написанную им 8 апреля 1963 года, другие экспонаты из фондов Национального музея РТ, Музея истории государственности РТ, Музея Государственного Совета РТ, Государственного архива РТ.

Выставка продлится до 30 января 2021 года.

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