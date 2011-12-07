В Татарстане 1,5 млн человек проверили свое здоровье на профосмотрах

В Татарстане за 2020 год 1,5 млн человек прошли профилактические осмотры, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Совместными усилиями мы выполнили один из важнейших показателей национального проекта „Здравоохранение“ — прошедших профилактические осмотры около 1,5 млн человек», — заметил спикер.

Он также добавил, что данные показатели удалось достичь несмотря на пандемию. Все виды профосмотров и диспансеризация были возобновлены с 15 августа.

Татарстанцев старше 65 лет, проживающих в деревнях, доставляли в райцентры для профосмотров в рамках национального проекта «Демография».