В Татарстане 58-летнего мужчину наказали за спаивание 17-летней знакомой

В Татарстане наказали 58-летнего жителя села Тлянче-Тамак за распитие алкоголя с 17-летней девушкой, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации ведомства мужчина вовлекал несовершеннолетнюю девушку в употребление спиртных напитков с февраля по май 2020 года.

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Свою вину он признал. Суд назначил обвиняемому 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.