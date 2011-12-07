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В Татарстане 58-летнего мужчину наказали за спаивание 17-летней знакомой

Мужчина распивал алкоголь с несовершеннолетней с февраля по май 2020 года.

В Татарстане наказали 58-летнего жителя села Тлянче-Тамак за распитие алкоголя с 17-летней девушкой, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации ведомства мужчина вовлекал несовершеннолетнюю девушку в употребление спиртных напитков с февраля по май 2020 года.

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Свою вину он признал. Суд назначил обвиняемому 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. 

КВ
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