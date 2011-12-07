Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане будут испытывать третью вакцину от COVID-19

Испытания начнутся в феврале.

В Татарстане в феврале начнутся испытания третьей вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Принято решение о проведении на территории РТ клинических испытаний третьей вакцины, разрабатываемой центром имени Чумакова», — уточнил спикер.

Он также напомнил, что в республике уже успешно прошли клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона», в которых приняли участие около 500 добровольцев. Несмотря на это, для массовой вакцинации данное средство не поступало.

В республики вакцинация проходит препаратом «Спутник V». Первая партия израсходована полностью. Привито около 7 тыс. татарстанцев. До конца февраля в Татарстан поступит 190,5 тыс. доз вакцины.

КВ
Лента новостей