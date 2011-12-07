В Татарстане будут испытывать третью вакцину от COVID-19

В Татарстане в феврале начнутся испытания третьей вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Принято решение о проведении на территории РТ клинических испытаний третьей вакцины, разрабатываемой центром имени Чумакова», — уточнил спикер.

Он также напомнил, что в республике уже успешно прошли клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона», в которых приняли участие около 500 добровольцев. Несмотря на это, для массовой вакцинации данное средство не поступало.

В республики вакцинация проходит препаратом «Спутник V». Первая партия израсходована полностью. Привито около 7 тыс. татарстанцев. До конца февраля в Татарстан поступит 190,5 тыс. доз вакцины.