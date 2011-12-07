За 2020 год приставы РТ взыскали более 298 млн руб. алиментов

Главный эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова сообщила, что за 2020 год приставами было взыскано более 298 млн руб. алиментов.

Известно, что обычно судебные приставы арестовывают неплательщика, изымают у него имущество, удерживают долги из заработной платы, ограничивают в выезде за границу и в праве управления транспортным средством, а также в отношении должника возбуждают уголовные дела.

Всего в Татарстане за это время возбудили 900 таковых. Максимальная мера наказания за данное правонарушение — год лишения свободы. К ответственности привлекли свыше 1200 алиментщиков.