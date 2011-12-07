Жесткие меры по соблюдению санитарных норм позволили Татарстану избежать кризиса

В Республике Татарстан уже с самого начала пандемии коронавируса весной прошлого года удалось минимизировать распространение этой инфекции. Наиболее дисциплинированными оказались крупные промышленные предприятия — в их коллективах отмечено наименьшее количество заболевших ковидом. А чаще всего несоблюдение требуемых санитарных норм зафиксировано в частных медицинских учреждениях и предприятиях общественного питания.

Такие предварительные итоги влияния коронавируса на жизнь в Татарстане в течение прошлого года представила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина в своем докладе «Об итогах деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан в 2020 году и задачах на 2021 год», представленном на коллегии ведомства.

Итоговая коллегия идет в эти минуты в Доме правительства РТ, в ней принимают участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.