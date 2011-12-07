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Исторический парк запускает аудиогид на татарском языке

В казанском историческом парке «Россия - моя история» появилась возможность прослушать аудиоэкскурсию на татарском языке. Запуск аудиопутеводителя приурочен к Международному дню родного языка.
Первыми протестировать татароязычную альтернативу экскурсии с настоящим гидом приглашены представители Всемирного конгресса татар и популярные инста-блогеры. Личный гид в кармане, который на понятном языке рассказывает, куда направиться и что там посмотреть, сделает исторический контент экспозиции для жителей Республики Татарстан еще доступнее. Фонограмма записана профессиональными экскурсоводами и краеведами. Перевод на татарский язык выполнен Институтом языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова, который является координирующим научным центром в области татарской филологии и искусствоведения в РТ. В экспозиции парка широко представлены история и традиции татарского народа от создания первых тюркских государственных образований до событий сегодняшних дней. В каждом зале в большом объеме отражены увлекательные факты и исторические события, формируя целостное представление о Республике Татарстан как о регионе с давними традициями.Начало мероприятия 21 февраля в 14.00. Вход свободный, сообщают организаторы.
КВ
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