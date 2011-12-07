Республиканская чувашская газета «Сувар» отметила юбилей

В Татарстане проживает более 116 тысяч чувашей. Для них на родном языке издаются четыре районные газеты и одна республиканская - «Сувар». Она была основана по решению Кабинета Министров РТ. В 2008 году газета вошла в состав Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». В рамках празднования 25-летнего юбилея газеты «Сувар» прошла читательская конференция, где обсудили вопросы и задачи средств массовой информации на чувашском языке. Конференция состоялась при участии заместителя председателя Ассамблеи народов Татарстана Николая Владимирова, председателя Чувашской национально-культурной автономии в РТ, депутата Государственного Совета РТ Дмитрия Самаренкина, депутата Государственного Совета РТ Тахира Хадеева, заместителя генерального директора НТРК «Чувашия» Александра Магарина, редакторов региональных изданий на чувашском языке, руководителей районных национально-культурных центров, писателей и краеведов. Участники конференции делились опытом работы по разным направлениям, знакомились с передовыми методами работы в соцсетях. Председатель ЧНКА в РТ Дмитрий Самаренкин вручил благодарности общественной организации, премировал сотрудников редакции и ветеранов печати, отметив значимость газеты для чувашского народа.Конференция завершилась награждением активных внештатных корреспондентов газеты «Сувар», а также вручением литературной премии им. народного поэта Чувашии П.П.Хузангая. В этом году премии по итогам 2018 года удостоился молодой литератор из Дрожжановского района Николай Андреев.В торжественной церемонии приняли участие заведующий отделом информационно-технического обеспечения Управления делами Президента Республики Татарстан Евгений Ефимов, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, вице-президент Чувашского национального конгресса Владимир Тяпкин, директор Дома дружбы народов Татарстана, депутат Государственного Совета РТ Ирек Шарипов, заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Альфия Адиятова, представители региональных национальных общественных организаций.Евгений Ефимов зачитал поздравление руководителя Аппарата Президента РТ, председателя Совета директоров АО «Татмедиа» Асгата Сафарова в адрес трудового коллектива редакции газеты «Сувар».Коллектив газеты «Сувар» награжден Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики, благодарственными письмами руководителя Аппарата Президента РТ и Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР, а также ценными призами. Украшением юбилейного торжества стал концерт артистов Чувашской государственной филармонии.