Муниципалитеты РТ будут награждаться «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Согласно законопроекту, муниципалитеты Татарстана теперь смогут награждаться орденом «За заслуги перед РТ». Об этом заявила депутат Римма Ратникова.

По мнению Ратниковой, награждение муниципальных образований станет не только признанием их заслуг на государственном уровне, но и послужит стимулом для дальнейшего плодотворного труда.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества.



