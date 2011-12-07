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В Казани арестованы 19 участников ОПГ «Горки 2»

Молодых людей обвиняют в незаконном обороте наркотиков, оружия, хулиганстве, вымогательстве, разбое и грабеже.

В столице Татарстана задержаны 19 представителей ОПГ «Горки 2», сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм». Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков, оружия, разбое, грабеже, хулиганстве и вымогательстве.

Как отметили в МВД, у участников группы существует своя иерархия по возрасту и виду преступной деятельности. Кроме того, у ОПГ имелся «общак», который участники каждый месяц пополняли. Преступную деятельность они вели с марта 2014 года. За это время произошло как минимум 25 эпизодов. Жертвами группировки были частные предприниматели.

По решению суда 12 членов группировки заключены под стражу.

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