В Казани накажут водителя автобуса за бабочек в кабине

В Казани водителя автобуса накажут за кабину, обклеенную бабочками, сообщили в комитете по транспорту.

«Видимо, один из водителей заждался календарной весны. Для того чтобы создать себе настроение, обклеил кабину бабочками и повесил шторки. На конечной остановке водитель привел кабину в порядок», — рассказали в ведомстве.

Всего с 11 по 18 февраля контрольно-ревизионная служба проверила 1701 автобус и выявила 50 нарушений, среди которых встречались: курение в салоне, отсутствие формы одежды, грязное транспортное средство, посадка и высадка пассажиров вне остановочных пунктов.

Все нарушители получили замечания в путевой лист и будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Внеплановые проверки общественного транспорта будут продолжены», — отметили в исполкоме.

Пассажиры могут сообщить о нарушениях по телефону «горячей линии»: 275-30-50.