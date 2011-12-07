Фестиваль «Алексеевские перезвоны-2021» состоится 29 мая

В поселке Алексеевское вновь пройдет фестиваль колокольного звона

29 мая, в субботу, в татарстанском поселке Алексеевское планируется провести XVIII фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны-2021». В прошлом, 2020-м году, традиционный ежегодный фестиваль из-за пандемии коронавируса не проводился. И вот — новая встреча с древним искусством звонарей. В этом году праздник «тяжелой» музыки храмов и монастырей России подтверждает свой международный статус — так, в числе мастеров звона ожидаются гости из братской Белоруссии, приедут звонари из разных регионов нашей большой страны.

Расширяются и границы феста. Впервые он перешагнет пределы Алексеевского района и на второй день программы, 30 мая, его участники приедут в Казань, чтобы порадовать своим уникальным искусством горожан и гостей столицы Татарстана. Сейчас определяется площадка и звонница для организации концерта.