Главный редактор «Казанских ведомостей» провела онлайн-урок

Общение с известными людьми влияет на психоэмоциональное состояние и ребенка, и его родителей, считают в благотворительном фонде «Дом Роналда Макдоналда». Проект призван оказывать помощь несовершеннолетним в принятии осознанного решения в выборе профессии с учетом психологических особенностей и возможностей, а также потребностей в обществе и помогать адаптироваться и интегрироваться в самостоятельной жизни в будущем.

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова познакомила с профессией журналиста маленьких пациентов ДРКБ МЗ РТ, проходящих длительное лечение в больнице, и детей, которые находятся на реабилитации и восстановлении дома, а также для воспитанников детских социальных учреждений Татарстана.

«Школа профессий» — это интересная форма работы с детьми. Думаю, совершенно правильно говорить детям о разных профессиях, чтобы у них складывались мнения о тех людях, которые уже работают в этой профессии. Может быть, кто-то после общения с главным редактором «Казанских ведомостей» задумается о том, не выбрать ли ему профессию журналиста. Буду рада, если они сделают такой выбор! Я надеюсь, скоро мы получим первые заметки участников «Школы профессий», — поделилась впечатлениями после урока Венера Якупова.

На днях в нашу редакцию пришло письмо от слушателя онлайн-урока:

«Доброго времени суток, дорогая редакция газеты «Казанские ведомости»! Меня зовут Давид, мне 9 лет. Я музыкант, учусь играть на виолончели, хожу на хор и танцы.

Не очень давно, так получилось, мои клетки крови начали немного барахлить, и я попал в отделение гематологии. Всю жизнь мечтал о коте, и мои родители, чтобы скрасить больничные будни, подарили мне кота. Я его назвал Батон. Он очень мягкий, у него красивые уши с серединкой в виде розового пятнышка и маленький словно пуговка носик. Также у него красивые как бусинки черные глазки — такие маленькие, что их сразу не разглядишь, и маленький совсем незаметный пушистый хвостик. Когда я ложусь спать, беру его с собой и укрываюсь одеялом, чтобы он не замерз в одиночестве и согревал меня ночью. Мама нам рассказывает сказку, и мы, заслушавшись, засыпаем, закрывая глазки. Утром просыпаемся вместе. Батон не просто для меня игрушка, он мой лучший друг. Проходит отважно со мной все мое лечение. Я стараюсь не обижать его, даже когда мы играем в больного и врача.

Батон, я и вся моя семья желаем вам успеха и процветания!!! Давид Дудзич».