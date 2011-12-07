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Президент РТ попросил патриарха Кирилла освятить собор Казанской иконы Божией Матери

Встреча президента Татарстана и патриарха произошла в Москве.

В Москве состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и патриарха Московского и всея Руси Кириллом, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Президент республики обратился к патриарху Кириллу с просьбой освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани», — рассказала Галимова. 

В рамках встречи президент посетил Патриаршию и Синодальную резиденцию московского Даниловского монастыря.

В январе этого года митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провёл Божественную литургию в Раифском Богородицком мужском монастыре и освятил воду Раифского озера в честь Крещения Господня.

КВ
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