В Казани вынесли приговор по уголовному делу члена группировки «Хади Такташ»

Суд счел доказательства, предоставленные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ достаточными, чтобы вынести приговор в отношении 52-летнего Рината Фархутдинова, который с 2002 года уже отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. На этот раз он признан виновным в пособничество в покушении на убийство по найму, сообщает СУ СКР по РТ.

В ноябре 2019 года Ринат Фархутдинов заявил правоохранителям, что готов рассказать о преступлении, которое он совершил двадцать лет назад.

Как установили правоохранители, в 1999 году неустановленный участник группировки «Тукаевские» решил, что директор КСК КГУ «УНИКС» имеет слишком большой доход и должен им делиться. Однако директор комплекса идею эту не поддержал и на предложение ответил отказом. Тогда преступный авторитет решил убить несговорчивого директора и предложил это сделать Фархутдинову за 10 тыс. долларов. Он предоставил оружие и разработанный план, где были указаны маршруты передвижения и местах пребывания директора спорткомплекса.

Но Фахрутдинов решили на дело идти не один и нашел среди своих товарищей подельника. Он то и расстрелял директора «УНИКСа» ночью 4 ноября 1999 года, когда тот, выйдя с работы, сел в служебную «Волгу». Злоумышленники успели скрыться с места преступления, а потерпевшему смогли вовремя оказать медицинскую помощь.

Как сообщает Прокуратура Татарстана, суд приговорил виновного к 8,5 годам лишения свободы. Окончательное наказание ему назначено в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Уголовное преследование в отношении второго соучастника было прекращено в связи с его смертью, а заказчик убийства так и не установлен. В отношении его уголовное дело выделено в отдельное производство.