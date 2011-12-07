В казанской школе учитель назвал ученика «бараном»: видео попало в соцсети

В казанской школе учитель позволил себе назвать ученика «бараном». Компрометирующее видео появилось в социальных сетях.

Сообщается, что инцидент произошел во время занятий в школе №171. На видеозаписи слышно, как на уроке педагог ОБЖ и физкультуры разговаривал со школьниками на повышенных тонах, после чего подобрал некорректное сравнение характеру учащегося, назвав его «упертым бараном».

Более того, судя по сказанному в ролике, воспитывать детей, как он считает необходимо при помощи физической силы. «Баран ты, упертый баран, вот и все! Значит, надо физическую силу применять, чтобы он понял», — сказал учитель на скрытую камеру.

Однако при этом в исполкоме города заявили, что слова педагога были вырваны из контекста, поскольку тогда он рассказывал о примере из своей службы в армии.