За организацию январских протестов в РТ вынесли первый приговор

В Набережных Челнах городской суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, пишет ИА «Татар-информ».

Молодой человек разместил пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором призывал участвовать в протестах. Также в содержании текста была инструкция о том, как маскировать внешность от камер. Отмечается, что автор поста использовал резкие выражения в адрес полицейских.

В отношение подсудимого было избрано наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Молодому человеку нельзя будет посещать массовые мероприятия, каждый месяц он обязан отмечаться в органах УФСИН РФ по РТ.