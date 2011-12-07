Жители Челнов направили жалобу в Россельхознадзор РТ на передвижной зоопарк. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Изначально на передвижной зоопарк челнинцы пожаловались в социальных сетях. Жители жаловались, что вой животных по ночам мешает им спать. При этом, вольеры, находящиеся вблизи с жилым сектором, ничем не огорожены. От того дети пролезали под вагончиками с животными и оказывались рядом с клетками.

На это сообщение обратило внимание общественное экологическое движение «Народная инициатива». Председатель данной организации Роман Ваганов рассказал, что письменное обращение с описанием этой проблемы было направлено в управление Россельхознадзора по РТ.

«Попросили проверить сообщение от жителей и провести внеплановую проверку условий и порядка содержания диких животных на соответствие требованиям ветеринарного законодательства и постановления правительства России», — сказал он. После добавил, что ответ на это обращение должен прийти в течение месяца.