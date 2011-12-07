Ассоциация юристов Татарстана запустила горячие линии поддержки для граждан и предпринимателей

Ассоциация юристов Татарстана присоединилась к республиканскому движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и запустила горячие линии поддержки для граждан и предпринимателей.

Удаленные юридические консультации оказывались еще с начала введения режима самоизоляции. Самыми популярными стали вопросы поддержки среднего и малого бизнеса, получения субсидий, оформления льготных кредитов, соблюдения трудового законодательства и получения социальной помощи от государства, оформление мер поддержки для семей с детьми.

Чтобы получить консультацию от юристов, татарстанцы могут позвонить в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефонам горячих линий: 8-960-08-09-050, 8-960-040-40-70.