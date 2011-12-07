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Депутат Госдумы РФ от РТ: Cоздание специализированных судов станет новым шагом в развитии спортивного законодательства в стране

Поскольку в России также работает большое количество иностранных спортсменов и тренеров, в стране нужно сделать выход на международное правовое поле.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова сообщила о предложении комитета передавать индивидуальные трудовые споры профессиональных спортсменов и тренеров для рассмотрения в третейские суды. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Павлова подчеркнула, что суды общей юрисдикции не всегда справляются с задачей качественного рассмотрения дел спортивных правоотношений. Поскольку в России также работает большое количество иностранных спортсменов и тренеров, в стране нужно сделать выход на международное правовое поле. Такое решение, по ее мнению, станет новым шагом в развитии спортивного законодательства в РФ. 

КВ
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