Форум «Науруз» состоится в Казани с 8 по 17 июня

С 8 по 17 июня нынешнего года в столице РТ пройдет знаменательное событие: VI Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». Об этом рассказали на пресс-конфференции в ИА «Татар-информ».

Невзирая на все неудобства и сложности, вызванные ситуацией с коронавирусом, проект состоится. Но будет реализован в онлайн-формате. Организаторы убеждены, что празднество запомнится как совершенно прогрессивное и уникальное мероприятие.

Форум «Науруз» — образовательная программа, осуществляемая под руководством Международного театрального фестиваля «Науруз». Заявиться может любая театральная труппа, а также представители различных театральных профессий: актеры, режиссеры, художник-декораторы и т. д.

Для присоединению к онлайн-форуму достаточно лишь оставить заявку и пройти регистрацию на интернет-ресурсеhttp://b2b.kamalteatr.ru/ до 5 июня.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что театральный «Науруз» состоится онлайн.