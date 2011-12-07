Глава Минсельхозпрода РТ: Создание агропромышленного индустриального парка будет иметь серьезное стратегическое значение

Минсельхозпрод РТ сообщил о строительстве агропромышленного индустриального парка «М7 Высокая Гора», который позволит создать более 2,5 тыс. рабочих мест.

По сообщению пресс-службы ведомства, о намерении реализовать проект по агропромышленному индустриальному парку заявил Фонд прямых инвестиций. На площадке будет перерабатываться сельскохозяйственная продукция, что приведет к изготовлению продуктов питания для конечных потребителей из сырья с привлечением инвестиций в сумме более 25 млрд рулей.

Для этих целей планируется построить парк площадью 100 га, что, по мнению главы Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова, будет иметь серьезное стратегическое значение для республики.