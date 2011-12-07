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Голикова: В Татарстане один из самых низких показателей летальности от коронавируса

В России летальность от коронавируса составляет 0,95%.

В Татарстане показатель летальности от коронавируса один из самых низких в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Летальность от коронавируса в России 0,95%, самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане», — сказала она.

Показатель летальности строится по принципу пропорции доли умерших от всех переболевших.

Напомним, в республики от коронавируса скончались 8 человек, переболели — 2 475 человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане выявили 75 новых случаев заражения COVID-19.

КВ
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