Голикова: В Татарстане один из самых низких показателей летальности от коронавируса

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В Татарстане показатель летальности от коронавируса один из самых низких в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Летальность от коронавируса в России 0,95%, самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане», — сказала она.
Показатель летальности строится по принципу пропорции доли умерших от всех переболевших.
Напомним, в республики от коронавируса скончались 8 человек, переболели — 2 475 человек.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане выявили 75 новых случаев заражения COVID-19.