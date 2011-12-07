Метшин: Дети должны иметь все самое лучшее

Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом капремонта в детском саду № 104, сообщили в пресс-службе исполкома.

«Дети должны иметь все самое лучшее. Такими станут и отремонтированные детские сады, а новые будут построены по современному стандарту. Беби-бум, который мы наблюдаем на протяжении многих лет в Казани, нас, безусловно, радует. Но он накладывает на нас и определенную ответственность. Количество мест в детских садах по всем микрорайонам постоянно растет, как и потребность в них», — отметил градоначальник.

Здание детского сада № 104 в Советском районе построено в 1962 году. Его площадь составляет 547 кв. м. В ходе капремонта здесь планируется отремонтировать фасад, обновить кровлю, полы, заменить окна и оформить внутреннюю отделку, также заменить систему отопления, электрики и слаботочных систем. Работы планируют завершить до сентября.

Всего в этом году планируется отремонтировать 11 дошкольных учреждений.

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