Специалисты здравоохранения РТ поделились опытом борьбы с коронавирусом с коллегами из Афганистана

Замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков сообщил о состоявшейся видеоконференции с представителями из Афганистана, на которой им рассказали об опыте борьбы с коронавирусом.

По сообщению Жаворонкова, инициатива обмена опытом с коллегами из Татарстана поступила от афганской стороны. Такое взаимодействие для специалистов РТ является новой практикой и способом поделиться опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

По словам гендиректора Благотворительного патриотического фонда мусульман РФ Рустама Хабибуллина, этот семинар стал уникальным случаем в России. «Им интересен опыт Татарстана, чтобы республика поделилась опытом борьбы с братским народом» — сказал он.

Жаворонков отметил, что республика открыта к взаимодействию с другими странами, а пока в планах провести еще две подобные онлайн-встречи.