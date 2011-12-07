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Специалисты здравоохранения РТ поделились опытом борьбы с коронавирусом с коллегами из Афганистана

Жаворонков отметил, что республика открыта к взаимодействию с другими странами, а пока в планах провести еще две подобные онлайн-встречи.

Замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков сообщил о состоявшейся видеоконференции с представителями из Афганистана, на которой им рассказали об опыте борьбы с коронавирусом.

По сообщению Жаворонкова, инициатива обмена опытом с коллегами из Татарстана поступила от афганской стороны. Такое взаимодействие для специалистов РТ является новой практикой и способом поделиться опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

По словам гендиректора Благотворительного патриотического фонда мусульман РФ Рустама Хабибуллина, этот семинар стал уникальным случаем в России. «Им интересен опыт Татарстана, чтобы республика поделилась опытом борьбы с братским народом» — сказал он.

Жаворонков отметил, что республика открыта к взаимодействию с другими странами, а пока в планах провести еще две подобные онлайн-встречи. 

КВ
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