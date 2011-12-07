Татарстанец без индивидуальных средств защиты отказался последовать за сотрудниками МВД к их автомобилю

Во время очередного рейда, призванного сократить число нарушений ограничительных мер, альметьевские полицейские задержали 30-летнего гражданина, пребывавшего без защитной маски на территории общественного места. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. На правомерное требование служителей закона проследовать к патрульной автомашине, мужчина ответил несогласием и продемонстрировал злостное неповиновение.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении. По решению городского суда татарстанец подвергся административному аресту на трое суток.



