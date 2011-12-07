Укрепил или обострил отношения в семье COVID-19?

Круглый стол, организованный Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, по традиции состоялся в Международный день семьи, отмечаемый 15 мая. В этом году он прошел в онлайн-формате.

Как отметила директор Центра семьи и демографии АН РТ Чулпан Ильдарханова, в период самоизоляции у людей появился очень важный ресурс - время. И это замечательно, потому что время можно использовать для общения с детьми, родными и близкими. Но для многих карантин стал настоящим испытанием, потому что он обострил явные и скрытые семейные проблемы.

- Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, принесли новые проблемы, новые вызовы каждой семье, каждому человеку. В новых условиях мы должны искать новые решения возникающих задач. Самоизоляция далеко не во всех семьях сыграла укрепляющую роль. Сегодня как никогда необходима психологическая поддержка семей, чтобы люди смогли услышать и понять друг друга, сохранить семейное благополучие. Надо понимать, что вместе все проблемы решаются намного легче и проще. Вопросы семейной политики должны решаться комплексно, в тесном контакте с институтами гражданского общества, - рассказала заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель парламентского объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт - Милосердие» Татьяна Ларионова.

- Да, во многих семьях во время самоизоляции отношения становятся более напряженными, чаще возникают конфликты между мамой и папой, между родителями и детьми. И не случайно в последние два месяца резко возросло количество звонков на общероссийский детский телефон доверия, - отметил первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов. - Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, люди обращаются за поддержкой и советом к специалистам телефона доверия. Мамы звонят и честно признаются, что начинают срывать на детях свои накопившиеся тревоги, страхи, раздражение. Еще одна серьезная проблема, с которой столкнулись многие во время вынужденной самоизоляции, - безденежье. Большинству семей финансовой подушки безопасности не хватило даже на месяц. Это тревожный звонок.

Другая тенденция - по данным опроса татарстанских молодоженов, каждая вторая молодая семья не планирует заводить детей в ближайшие годы. Одной из главных причин откладывания рождения ребенка на потом они называют нестабильное материальное положение. Поэтому Министерство по делам молодежи РТ предлагает разработать комплексную систему сопровождения молодых семей в первые несколько лет их совместной жизни. Работа должна быть разноплановой: это повышение финансовой грамотности, психологическая поддержка, консультации по вопросам материнства и детства и другим проблемам, с которыми неизбежно сталкиваются молодые семьи.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» в Республике Татарстан Гульшат Нигматуллина обратила внимание еще на один аспект демографической проблемы: у современной молодежи нет особого стремления создать семью. Если еще лет 30 - 40 назад считалось нормальным вступать в брак в 18 - 20 лет, то сейчас чаще женятся в более зрелом возрасте и многие женщины рожают первенца после 30 лет. Это мировая тенденция.