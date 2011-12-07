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В Альметьевске в квартире нашли тела 8-летнего мальчика и его 38-летней матери

По предварительным данным, ребенок умер насильственной смертью, а женщина совершила суицид.

В Альметьевске в квартире одного из домов отец, вернувшись домой, обнаружил тела 8-летнего сына и его 38-летней матери, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

«19 мая 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения», — уточнили в ведомстве.

Предполагается, что 38-летняя мать мальчика совершила суицид. Правоохранители изъяли записку, которую, предположительно, оставила погибшая женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 

КВ
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