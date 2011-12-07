В Челнах экологи выявили нарушения у предприятия по пескоструйной обработке металла

В Набережных Челнах экологи выявили нарушения у предприятия по пескоструйной обработке металла, сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.

«Сбрасывают отходы на почву после пескоструйной обработки металлов по ул. Промышленная, обратите внимание! С таким письмом обратились граждане города Набережные Челны в Прикамское территориальное управление минэкологии РТ», — рассказали в ведомстве.

Инспекторы провели проверку по факту обращения и выяснили, что в одном из цехов предприятие использовало неисправное сооружение для очистки газов, а во втором цеху вообще использовалось устаревшее оборудование. Кроме того, подтвердился факт сброса отходов на почву.

Общая площадь загрязнения составила 116 кв. м., также на территории предприятия найдены отходы от сноса здания на площади 206 кв. м.

По итогам проверки составлены административные протоколы на должностное лицо по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» и на юридическое лицо по статье «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры». Предприятию выдали постановление об устранении нарушений.