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В Челнах сильный ветер потушил Вечный огонь

Происшествие обеспокоило часть горожан.

В Набережных Челнах 19 мая Вечный огонь потушил сильный ветре. Фотографию потухшего огня в мемориальном комплексе на проспекте Мусы Джалиля опубликовали в городском сообществе «Набережные Челны онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Данное происшествие обеспокоило часть пользователей: «2020 пугает меня еще сильнее…», «Плохой знак, много чего происходит, но такого, как сейчас происходит, еще не было».

По словам горожан, Вечный огонь зажгли в этот же день в 22.00.

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