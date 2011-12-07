В Челнах сильный ветер потушил Вечный огонь

В Набережных Челнах 19 мая Вечный огонь потушил сильный ветре. Фотографию потухшего огня в мемориальном комплексе на проспекте Мусы Джалиля опубликовали в городском сообществе «Набережные Челны онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Данное происшествие обеспокоило часть пользователей: «2020 пугает меня еще сильнее…», «Плохой знак, много чего происходит, но такого, как сейчас происходит, еще не было».

По словам горожан, Вечный огонь зажгли в этот же день в 22.00.