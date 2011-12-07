В санатории «Васильевский» в результате драки госпитализировали мужчину

В санатории «Васильевский», расположенном в Зеленодольском районе РТ, случился конфликт между 2-мя собутыльниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Оба участника ссоры оказались безработными гражданами, проживающими в поселке Васильево.

Согласно предоставленной информации, одного из выпивавших, 46-летнего мужчину с проникающим ранением груди, госпитализировали в медучреждение. Второй, 36-летний татарстанец, подозреваемый в нападении на приятеля, задержан. Ему инкриминируется «Покушение на убийство».