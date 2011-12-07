В Татарстане в режиме онлайн проходит памятная акция «Красная гвоздика»

В Татарстане памятная акция «Красная гвоздика» проводится в режиме «онлайн», сообщают организаторы.

Ежегодная всероссийская акция «Красная гвоздика» приурочена в Году памяти и славы и к 75-летию Победы. Цель акции — реализовать памятные значки через онлайн-магазины, ретейл-партнеров и волонтеров. Все средства от реализации значков направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам.

Организатор акции благотворительный фонд «Память поколений» продолжает оказывать помощь ветеранам, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Волонтеры фонда занимаются доставкой лекарств, обеспечением сестринского ухода и лечением и реабилитацией.

Стать участником акции можно, купив значок «Красная гвоздика» на сайте гвоздика.рф, а также в магазинах торговых сетей и отделениях «Почты России». После окончания самоизоляции волонтеры будут распространять значки в общественных местах и на торжественных мероприятиях, посвященных Году памяти и славы.