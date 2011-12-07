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Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» примет 12 тыс. участников

В рамках IT-марафона проведут онлайн-чемпионат и два виртуальных хакатона.

12 тыс. человек примет участие во всероссийском IT-марафоне «Цифровой прорыв», сообщили в пресс-службе минцифры РТ.

«В рамках IT-марафона будет проведено сразу несколько мероприятий: онлайн-чемпионат, в котором смогут принять участие индивидуальные разработчики, и два виртуальных хакатона (хакатон#1; хакатон#2) для уже сформированных команд», — уточнили в ведомстве.

Так, первый хакатон пройдет с 5 по 7 июня, а второй с 19 по 21 июня. Длительность каждого хакатона — 36 часов, участвовать в них может по 200 команд (по 3-5 человек). Участником предложат задачи по пяти направлениям.

Онлайн-чемпионат для индивидуальных участников пройдет на платформе Mail.ru Group. Каждый желающий сможет попробовать решить одну из задач от партнеров проекта. «Все они будут посвящены обработки больших массивных данных», — уточнили в ведомстве.

Общий призовой фонд IT-марафона — 5 млн рублей. Победителей пригласят в финал конкурса «Цифровой прорыв». Стать участником марафона можно, перейдя на сайт цифрофойпрорыв.рф.

КВ
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