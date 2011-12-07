Жительницу Азнакаево избили скалкой

В центральную райбольницу города Азнакаево доставлена 30-летняя местная жительница. У пациентки зафиксированы множественные ушибы головы. Фабулу дела прокомментировала пресс-служба МВД по Татарстану.

Согласно официальной информации, правоохранителям удалось выяснить, что повреждения потерпевшей нанес мужчина 1990 года рождения, в компании которого гражданка употребляла алкоголь. Застолье проходило на кухне общежития.Орудием преступления послужила обычная скалка. Помимо прочего, нападавший грозил своей жертве убийством.

В настоящей момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.



