История страны в вещах. Выпуск №5

Мамин альбом

В мои школьные годы, а было это в 50-е годы прошлого века, я видел у девочек нашего класса альбомчики со стихами о любви, популярными песнями, туда еще вклеивали фото артистов, красивые открытки.

Каково же было мое изумление, когда я, перебирая домашний архив, нашел общую тетрадь моей мамы, куда ее подруги вписывали свои стихи и песни.

Это происходило в 1934 году. Моя мама Минзиган 1918 года рождения, стало быть, вела она этот альбомчик, когда ей было 16 лет. Записи были на татарском языке латинскими буквами. До этого татары писали арабским шрифтом. Потом ввели латиницу. Каким-то образом мама справилась с этими нововведениями. В те годы открытки были в дефиците, поэтому альбом украшали рисунками цветов. Делали это цветными карандашами. А еще прикрепляли нитками к страницам сушеные цветы.

С большим интересом и трепетом листал я страницы маминой юности. Увидев у меня в руках эту тетрадь, моя жена Роза радостно заулыбалась. Оказывается, у нее тоже в школьные годы был такой альбомчик. Поколения-то разные, а увлечение одно...

Ильгиз Гиззатуллин, Казань Фото: Фарит МУРАТОВ

Сифон

В стране после войны, в 50-е годы прошлого века, восстанавливалось народное хозяйство; налаживался быт. Деревни радиофицировались.

Нас с братишкой Робертом отец иногда возил в Казань. А в городе жизнь сильно отличалась от деревенской - там все было по-другому: трамваи, троллейбусы, кинотеатры, зоопарк, автоматы с газированной водой... Летом в жару мы с братом не проходили мимо этих автоматов. Стакан газировки без сиропа стоил 1 копейку, с сиропом - 3 копейки: дешево! Вернувшись в деревню, мы лишались этого удовольствия.

Однажды отец привез диковинную штуку - сифон для газировки, а еще баллончики к нему. Радости нашей не было конца! Заливали воду с родника в сифон, заряжали баллончик с газом и балдели от городского напитка. Пили просто газированную воду, иногда с вареньем вместо сиропа. Баллончики продавались в упаковке по 10 штук, хватало надолго. Использованные баллончики сдавали в магазин, за небольшую доплату брали новые.

А вскоре в магазинах появился лимонад с разным вкусом. Сифон наш постепенно отошел на второй план. Чуть повзрослев, при помощи сифона пытались делать шампанское на основе дешевого вина. Но знаний не хватило, и ничего из этого не получилось.

Сегодня надобности в сифоне нет. Стоит он в темной комнате на полке. Любовь-то к газировке прошла, а вот детство со вкусом газировки вспоминается все чаще...

Ильгиз Гиззатуллин, Казань

«Напейся, но не облейся»

ужку мои сестры, тогда еще подростки, увидели в магазине в начале 50-х годов XX века, и она им очень понравилась. С трудом наскребли денег, купили ее и подарили нашей маме на день рождения. Такие изготовлялись в городе Конаково, судя по всему, по образцу немецких старинных пивных кружек с сюрпризом.

На ней надпись: «Напейся, но не облейся». Дело в том, что посудина эта с секретом. В верхней ее части круглые дырочки, так что напиться из нее, просто наклонив, невозможно. Хитрость состоит в том, что ручка полая, канал проходит от дна сосуда до ободка, на котором тоже несколько отверстий, и только одно соединено с каналом в ручке. Пить можно через это отверстие, потянув на себя жидкость, как через соломинку, при этом надо зажать пальцем еще одну дырочку в ручке.

Кружка прослужила нашей семье около 70 лет, уцелела при трех переездах, правда, потеряла крышку. Не стояла в серванте, а честно трудилась все эти годы. Впрочем, из нее не пили, она использовалась как ваза для цветов. Каких только букетов не принимала: ландыши, сирень, ромашки, ветки калины с ягодами! Некоторые запомнились, как и события, с этими букетами связанные.

Букет цветов посереди стола, а за столом семья. Все молоды, и все еще живы...

Спросите, при чем тут котик на фото? Так для масштаба - чтобы было понятно, каких размеров кружка. Ну и для композиции...

Вера Лукиных, Казань

Уважаемые читатели!

В 2017 году в «Казанских ведомостях» стартовал проект «История Татарстана в вещах», который мы реализовали совместно с Национальным музеем Республики Татарстан и Ассоциацией музеев РТ. Новая рубрика вызвала большой интерес у нашей аудитории, всего вышло 53 выпуска.

В 2021 году мы решили продлить проект в новом формате и расширить географию участников - публиковать истории не только татарстанцев, но и россиян, жителей ближнего зарубежья, тех, кому интересна эта тема. Отныне наша рубрика будет называться «История страны в вещах». Предлагаем принять в ней участие всем, кому есть что рассказать о вещах, в которых отразилось время. Это должны быть истории об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните, какое значение имели эти вещи и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории, так и прошлых веков.

Если вещь у вас сохранилась, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю страны в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Венера ЯКУПОВА, ведущая рубрики, главный редактор газеты «Казанские ведомости»