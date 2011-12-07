Роскомнадзор удалил свыше 300 деструктивных ссылок о трагедии в гимназии №175

По состоянию на 18 мая Роскомнадзор удалил более 300 ссылок на информацию деструктивного характера, которая связана с трагедией в казанской гимназии №175. Такие данные содержатся в ответе ведомства на запрос «Казанских ведомостей».

Кроме того, в Роскомнадзор направила требование Генеральная прокуратура РФ о блокировке 10 фейковых страниц пользователей с именем «Ильназ Галявиев» в соцсети «ВКонтакте». Доступ к этим страницам ограничен.

Также по решению Росмолодежи в Единый реестр запрещенной информации была внесена одна интернет-страница, которая уже удалена. Там была размещена информация, связанная с трагедией в Казани.

Ведомство напоминает, что решение о признании материалов по теме «колумбайна», в частности информации о способах, методах и намерении совершения действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних с использованием оружия и взрывчатки в образовательных учреждениях, запрещенными принимает Росмолодежь.

Кроме того, с 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети обязаны сами выявлять и блокировать социально опасную информацию.

Как ранее писали «Казанские ведомства», после трагедии в казанской гимназии №175, на которую с охотничьим ружьем напал 19-летний Ильназ Галявиев и убил 9 человек, а еще 23 получили различные травмы и ранения, в социальных сетях начали появляться «фан-аккаунты» преступника.

Кроме того, некоторые несовершеннолетние девушки начали снимать видеоролики в TikTok где называли Галявиева «крашем», признавались ему в любви и оправдывали его действия якобы последствием ненавистью в сети и в школе, сравнивая себя с ним.