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Сесар Навас навестил в больнице мальчика, пострадавшего в казанской гимназии №175

Экс-капитан «Рубина» предложил мальчику после его выздоровления вместе сходить на игру казанского клуба.

Легенда «Рубин» навестил в ДРКБ мальчика, пострадавшего в время нападения на казанскую гимназию № 175. Бывший игрок, а ныне глава селекционного отдела казанского клуба подарил парню футболку и футбольный мяч с автографом, пожелав выздоровления, сообщили в ДРКБ.

«Успех в нашем спорте приходит через преодоление самых разных трудностей. Я верю, что ты справишься с этой ситуацией и вернёшься на поле», — сказала Навас мальчику.

Для парня визит известного футболиста стал подарком, ведь он, как рассказывает его мама, настоящий фанат футбола. Он играет сам, смотрит игры игры команд разных европейских лиг и мечтает стать игроком «Рубина». С Навасом мальчик обсудил шансы «Рубина» в еврокубках и даже селекционную политику команды. Спортсмен пообещал также прислать видео с матча в Мадриде.

«Когда ты поправишься, мы вместе посетим базу „Рубина“ и сходим на официальную игру команды», — сказал Навас.

Навас признался, что был потрясён, узнав о трагедии в Казани. Он поблагодарил врачей за возможность поддержать пострадавшего в ней ребёнка.

«Все мои друзья и родственники в Испании потрясены случившимся и спрашивают, как сейчас дети. И теперь я могу с уверенностью сказать, что дети в надёжных руках», — отметил футболист.

КВ
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