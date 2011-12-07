Слуцкий рассказал Урганту о столице Татарстана: «Казань — топ»

Главный тренер «Рубина» стал гостем шоу-программы «Вечерний Ургант».

В программе наставник казанского клуба рассказал, как отметил свой день рождения, о предстоящем выступлении «Рубина» в Лиге конференций, а также выразил свое восхищение столице Татарстана, посоветовав всем ее посетить.

«Казань — топ. Всех приглашаю в Казань! Лучший город. Та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете, — сказал Слуцкий. Все тоже самое, плюс, исторический колорит, национальный, пробок нет, прекрасная погода, очень чисто».

После он добавил, что в период майских праздников столица РТ оказалась в пятерке самых посещаемых городов России, поэтому туристов было столько, что не протолкнуться. Затем сообщил, что любит гулять по Кремлевской Набережной, поскольку он живет неподалёку от нее.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что руководитель ансамбля татарского танца оценил хореографические способности Леонида Слуцкого. Тренер станцевал с «татарским азартом».