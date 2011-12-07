В Казани пройдет Международная Неделя Моды Volga Fashion Week. Юбилейный V сезон Международной Недели Моды Volga Fashion Week приготовил гостям большое количество эстетического наслаждения, обещают организаторы.

Состоится презентация брендов более сорока российских дизайнеров. Также гостей ждет обмен мнениями на дискуссионных площадках.

Как рассказал автор и генеральный продюсер Недели Моды Volga Fashion Week Юлиана Благовска, мода — это искренние и сильные эмоции, это управляемая эпидемия.

Деловая часть мероприятия стартует 21 мая с дискуссионной площадки: «Fashion экранизация — мода в твоих руках», а также с обсуждения темы развития брендов в пост-пандемическом пространстве. В эти дни гостей ждет лекция на тему: «Диджитал: возвращение сквозь века», а также мастер-классы: «Современное будущее на фундаменте классики» и «Имперский стиль в традиционной одежде татар».