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22 июня в 12:15 в России объявлена «Минута молчания»

В годовщину начала Великой Отечественной войны в России пройдет акция «Минута молчания». Время акции выбрано не случайно.

22 июня 1941 года ровно в 12:15 по московскому времени по радио было передано обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении фашистской Германии.

Напомним, в апреле 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении общероссийской минуты молчания 22 июня в 12:15 по московскому времени. «Минута молчания» - это символ памяти о той войне и символ скорби о каждом человеке, погибшем при защите Родины, о тех, кто победил страшного врага - фашизм. 

В День памяти и скорби в нашей стране уже есть традиция - зажигать «Свечи памяти» в честь своих родственников и всех воевавших в Великой Отечественной войне, и одержавших Победу над врагом.

По данным статистики, на фронтах Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов советских воинов. В этом году предлагается зажечь 27 миллионов виртуальных свечей, чтобы вспомнить каждого, отдавшего жизнь за отечество.

Свою «Свечу памяти» можно зажечь онлайн на сайте Деньпамяти.рф до 22 июня включительно.

КВ
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