Минниханов: Мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях

Рустам Минниханов запретил проводить праздник в городах и крупных населенных пунктах республики, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Сохраняются большие риски, поэтому принято решение, согласно которому мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях», — сказал Минниханов.

Глава РТ также отметил, что проведение Сабантуя в селах все-таки возможно, «если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения». Днем проведения мероприятия определен — 4 июля.