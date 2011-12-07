Молодежь Татарстана присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти», сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в Казани. В рамках акции в парке Горького перед вечным огнем состоится минута молчания, затем активисты пройдут с зажжёнными лампадными свечами до парка Победы через Миллениум.

В сообщении уточняется, что в связи с пандемией количество участников акции ограничили до 20 человек: активистов «Волонтеров Победы» Республики Татарстан, Объединение «Отечество» Республики Татарстан и «Курс» ДОСААФ Республики Татарстан.

«Мероприятие пройдет при соблюдении всех мер предосторожности», — отмечается в сообщении.

Все желающие могут присоединиться к акции в режиме «онлайн» на сайте деньпамяти.рф до 22 июня.