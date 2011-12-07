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В Казани и Челнах установят камеры на избирательных участках

Видеозапись будет вестись на протяжении всего периода голосования по поправкам в Конституцию.

В Казани и Набережных Челнах будет вестись видеозапись голосования по поправкам в Конституцию РФ. Видеонаблюдение в УИК будет организована на протяжении всего периода голосования: с 25 июня до 1 июля. Такую информацию озвучили в рамках онлайн-заседания ЦИК РТ.

«Это крайне важно для наших комиссий, потому что иногда мы встречаемся с прямыми провокациями на участках. Это применяется для того, чтобы огородить и обеспечить наших членов комиссии возможностью доказательной базы», — уточнил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Видеонаблюдение будет установлено на местах приема протоколов, местах подведения итогов заседаний, местах выдачи бюллетеней, местах голосования, местах заседания комиссий и местах подсчета голосов.

Видеозаписи будут транслироваться в интернете. 

КВ
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