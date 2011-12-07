В Казани пассажир автобуса выстрелил в кондуктора из газового пистолета

В Казани пассажир автобуса выстрелил из газового пистолета в кондуктора в ответ на просьбу надеть маску и перчатки, сообщили в Ассоциации АТП РТ.

Перевозчики просят правоохранительные органы наказать двух нарушителей, задержанных в автобусах за минувшие сутки.

Так, на автобус маршрута № 30 села женщина без средств индивидуальной защиты. Кондуктор попросила пассажирку надеть маску и перчатки, в ответ на просьбу женщина отказала и начала называть окружающих баранами. Водитель сошел с рейса и дождался приезда полиции.

А на маршруте № 1 мужчина на просьбу использовать средства индивидуальной защиты выстрелил из газового пистолета в кондуктора. Нарушителя заблокировали в автобусе до приезда полиции.

Оба кондуктора написали заявление в правоохранительные органы.