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В Татарстане ужесточили правила усыпления бездомных животных

Теперь бездомных животных можно усыплять только при тяжелых болезнях.

В Татарстане усыплять бездомных животных теперь можно только при тяжелой неизлечимой болезни. Соответствующее изменение внес кабмин РТ.

«Животных без владельцев, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных», — сказано в документе.

Теперь усыпить могут только животное, у которого ветеринар диагностировал крайне серьезную травму или болезнь, доставляющую мучения. Также в документе уточняется, что процесс умерщвления должен проходить быстро и безболезненно, а выполнять процедуру должен профессиональный ветеринар.

КВ
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