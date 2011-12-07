В Татарстане ужесточили правила усыпления бездомных животных

В Татарстане усыплять бездомных животных теперь можно только при тяжелой неизлечимой болезни. Соответствующее изменение внес кабмин РТ.

«Животных без владельцев, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных», — сказано в документе.

Теперь усыпить могут только животное, у которого ветеринар диагностировал крайне серьезную травму или болезнь, доставляющую мучения. Также в документе уточняется, что процесс умерщвления должен проходить быстро и безболезненно, а выполнять процедуру должен профессиональный ветеринар.