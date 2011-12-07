Власти Татарстана смогут назвать возможную дату открытия ТЦ в июле

Открытие торговых центров в Татарстане станет возможным на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Сейчас республика только готовится перейти на второй этап, заявила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Мы сейчас приблизились ко второму этапу: коэффициент распространения коронавируса у нас 0,8, занятость коек — не более 50%, а охват тестирования — 110 человек на 100 тыс. населения. Показатели на сегодняшний день соответствуют второму этапу. Согласование второго этапа [снятия ограничений] ведется в Роспотребнадзоре, и если оно будет, то мы уже перейдем на второй этап», — сказала Авдонина.

О переходе на третий этап можно будет говорить, когда коэффициент распространения коронавируса будет составлять не более 0,5, количество свободных коек — не менее 50%, а показатель тестирования — 120 на 100 тыс. населения.

На первый этап снятия ограничений Татарстан перешел 1 июня, на второй этап — 18 июня. Для того, чтобы приступить к третьему этапу, необходим мониторинг ситуации в течение двух недель, заявила Авдонина. Поэтому возможная дата открытия ТЦ будет объявлена не раньше 1 июля.