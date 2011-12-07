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Мишустин рассмотрел план развития индустрии детских товаров на 2020–2024 годы

Дабы увеличилась доля детских товаров, в течение пяти лет разработают специальные меры поддержки для производителей.

Глава российского правительства рассмотрел план развития индустрии детских товаров на 2020–2024 годы. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Кабмина РФ.

В сообщении сказано, что дабы на внутреннем рынке увеличилась доля детских товаров отечественного производства, в течение пяти лет разработают специальные меры поддержки для производителей. То есть, проработают развитие экспорта, безопасность и доступность товаров, повысят качество, а также простимулируют спрос.

Такая программа развития должна поспособствовать увеличению детских товаров, не включая питание, до 35%. Докладывать по результатам Минпромторгу РФ планируется каждый март последующего года. 

КВ
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