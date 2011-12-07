Празднование Казанской иконе пройдет в этом году по-особому

Главные праздничные службы состоятся в Казанско-Богородицком мужском монастыре, возглавит богослужения митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Учитывая нынешние санитарно-эпидемиологические условия, всенощное бдение и Божественную литургию проведут на открытом воздухе — на центральной площади перед собором Казанской иконы Божией Матери — на месте явления чудотворного образа Царицы Небесной.

Начало всенощного бдения — сегодня, 20 июля в 17.00.

Начало Литургии — 21 июля в 9.00.

Традиционного крестного хода нынешним летом не будет.

Богослужения будут транслироваться на портале «Православие в Татарстане» и в паблике «Православие в Татарстане» социальной сети «ВКонтакте», уточняет подробности пресс-служба митрополии.